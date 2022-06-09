Мир Канада ввела новый пакет антироссийских санкций, который включает запреты для бизнеса и промышленности

2022-06-09 14:29

Канада ввела новый пакет антироссийских санкций, который включает экспорт 28 видов услуг для различных видов промышленности. Об этом сообщается на сайте канадаского МИД.

"Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах, касающихся роССии, запрещающие предоставление 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", – говорится в сообщении.

Указано, что любому, кто проживает в Канаде и канадцам за пределами страны запрещается предоставлять роССии или гражданам рф эти услуги.

Напомним, 31 мая Канада ввела персональные санкции против 22 российских физлиц и четырех компаний. Среди подсанкционных россиян – олимпийская чемионка по художественной гимнастике и любовница путина – Алина Кабаева.