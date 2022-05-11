Мир Что такое демо-счет на Форекс

2022-05-11 21:36

Многие начинающие трейдеры боятся потери значительной суммы средств и могут не рисковать начинать в принципе. Но вам совершенно не обязательно открывать реальный счет на крупную сумму средств и ставить сбережения под удар. Попробовать позволяет демо-версия, которая доступна на всех популярных платформах.

Демо-счет – отличный способ увидеть рынок Форекс изнутри, освоить азы торговли, отработать стратегии, делая ставки на виртуальные деньги. Подробнее читайте в обзоре.

Суть демо-счетов

Демонстрационными называют счета, которые пользователи открывают в торговых платформах брокера или на сайтах компаний. Процедура занимает минимум времени, осуществляется полностью бесплатно. Главная разница между стандартным и демо-счетом состоит в применении виртуальных денег для заключения сделок. Зато котировки, сигналы, графики, инструменты полностью реальные. Их формирование платформа осуществляет с учетом актуального экономического положения дел.

То есть демо-счета являются полной, точной копией реальных. Тут используются аналогичные стандартным счетам стратегии. Программные, технические различия отсутствуют. Для открытия переходите по ссылке https://www.home.saxo/ru-ru/products/forex.

Какие задачи решает демо-счет:

• Знакомство с торговой платформой конкретного брокера, изучение ее функционала, интерфейса.

• Предоставление базового опыта торговли при заключении сделок с применением реальных механизмов, инструментов.

• Удобство в использовании в том числе для новичков.

• Возможности для отработки стратегий без рисков для депозита.

Особенности демо-счетов

В рекомендациях для трейдеров-новичков часто встречается информация по демонстрационным счетам. Нравится опция и опытным инвесторам. Принципы построения демо-счетов одинаковые для всех брокеров Форекс, но у каждого терминала возможны определенные отличия в плане открытия, регистрации счета.

В отдельных случаях ограничиваются сроки жизни – трейдер не сможет торговать с применением счета бесконечно, спустя время демонстрационная версия просто закроется. На всех демо-счетах предусмотрены лимиты по депозитам. Исчерпаете запас виртуальных денежных средств – сессия завершится.

После открытия демо-счета перед трейдером не возникают обязательства. В любой момент можно выполнить закрытие или просто бросить трейдинг. Процедуры регистрации, верификации не требуют много времени, после их прохождения вы сможете торговать на платформе Форекс совершенно бесплатно. Обратите внимание: многие брокеры Форекс предлагают бездепы – после регистрации на торговой платформе на реальный счет трейдера начисляется определенная сумма.

Хотите открыть?

Демо-счет вы найдете у любого брокера Форекс. Посредникам выгодно предоставлять трейдерам инструменты для обучения, развития. Если трейдер применяет платформу определенного брокера для тренировок, с большой долей вероятности он продолжит – то есть откроет реальный счет и пополнит депозит для заключения сделок.