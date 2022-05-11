Что такое демо-счет на Форекс

Многие начинающие трейдеры боятся потери значительной суммы средств и могут не рисковать начинать в принципе. Но вам совершенно не обязательно открывать реальный счет на крупную сумму средств и ставить сбережения под удар. Попробовать позволяет демо-версия, которая доступна на всех популярных платформах.
Демо-счет – отличный способ увидеть рынок Форекс изнутри, освоить азы торговли, отработать стратегии, делая ставки на виртуальные деньги. Подробнее читайте в обзоре.
Суть демо-счетов
Демонстрационными называют счета, которые пользователи открывают в торговых платформах брокера или на сайтах компаний. Процедура занимает минимум времени, осуществляется полностью бесплатно. Главная разница между стандартным и демо-счетом состоит в применении виртуальных денег для заключения сделок. Зато котировки, сигналы, графики, инструменты полностью реальные. Их формирование платформа осуществляет с учетом актуального экономического положения дел.
То есть демо-счета являются полной, точной копией реальных. Тут используются аналогичные стандартным счетам стратегии. Программные, технические различия отсутствуют. Для открытия переходите по ссылке https://www.home.saxo/ru-ru/products/forex.
Какие задачи решает демо-счет:
• Знакомство с торговой платформой конкретного брокера, изучение ее функционала, интерфейса.
• Предоставление базового опыта торговли при заключении сделок с применением реальных механизмов, инструментов.
• Удобство в использовании в том числе для новичков.
• Возможности для отработки стратегий без рисков для депозита.
Особенности демо-счетов
В рекомендациях для трейдеров-новичков часто встречается информация по демонстрационным счетам. Нравится опция и опытным инвесторам. Принципы построения демо-счетов одинаковые для всех брокеров Форекс, но у каждого терминала возможны определенные отличия в плане открытия, регистрации счета.
В отдельных случаях ограничиваются сроки жизни – трейдер не сможет торговать с применением счета бесконечно, спустя время демонстрационная версия просто закроется. На всех демо-счетах предусмотрены лимиты по депозитам. Исчерпаете запас виртуальных денежных средств – сессия завершится.
После открытия демо-счета перед трейдером не возникают обязательства. В любой момент можно выполнить закрытие или просто бросить трейдинг. Процедуры регистрации, верификации не требуют много времени, после их прохождения вы сможете торговать на платформе Форекс совершенно бесплатно. Обратите внимание: многие брокеры Форекс предлагают бездепы – после регистрации на торговой платформе на реальный счет трейдера начисляется определенная сумма.
Хотите открыть?
Демо-счет вы найдете у любого брокера Форекс. Посредникам выгодно предоставлять трейдерам инструменты для обучения, развития. Если трейдер применяет платформу определенного брокера для тренировок, с большой долей вероятности он продолжит – то есть откроет реальный счет и пополнит депозит для заключения сделок.