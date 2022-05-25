Мир Певица Тамара Гвердцители отменила все концерты и покидает рoССию из-за войны

2022-05-25 14:31

Тамара Гвердцители отменила концерты и перебралась в Грузию. Она была очень сдержана в своих комментариях об отъезде, однако подчеркнула, что для нее "чувство родины является самым высоким".

В данном случае Гвердцители имела ввиду свою 83-летнюю маму - коренную одесситку, для которой война в Украине стала настоящим ударом. Певица предпочитает покинуть страну-агрессора, выражая свое несогласие с ее военной политикой против страны, которая является частью исторической родины ее семьи.

"В сложившейся ситуации я просто не могу тут жить дальше.

Поймите, моя мама родом из Одессы, все улицы для нее там родные.

Она часто плачет. Мне тяжело говорить об этом", — пояснила Гвердцители свое решение.