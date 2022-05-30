ВОЙНА В Украине фото + видео Земля вздрогнет! Польша передала Украине мощные самоходные артустановки AHS Krab

2022-05-30 09:34

Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab, сообщает Polskie Radio. Разумеется, у рашистов от такой новости сильно "подгорает", указанные 155-мм орудия обладают огромной огневой мощью, они способны поражать противника на расстоянии в десятки километров. Причем, от атаки батареи AHS Krab орков не спасут никакие укрытия, заграждения, окопы и т.д.

Всего будет передано три батареи, в состав каждой из которых входит:

командно-штабная машина командира батареи

две машины командиров взводов

восемь 155-мм САУ Krab

две транспортно-заряжающие машины

машина для ремонта вооружения и электроники

штабная машина командира батареи

Польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.

Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

НАША СПРАВКА

AHS Krab - польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола - 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.