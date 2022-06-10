ВОЙНА В Украине фото + видео РуССкие оккупанты планируют провести пленных украинцев по минным полям

2022-06-10 22:12

РуССкие оккупанты собрались отправить пленных украинцев на минные поля. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора рашистов.

Для этого даже выдумали новый термин: "разминирование естественным путем".

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – говорит своему коллеге военнослужащий фсб Оркостана с позывным "Каспий".

                             Какие мины и ловушки оставляют на территории Украины руССкие фашисты

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