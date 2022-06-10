РуССкие оккупанты собрались отправить пленных украинцев на минные поля. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора рашистов.
Для этого даже выдумали новый термин: "разминирование естественным путем".
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – говорит своему коллеге военнослужащий фсб Оркостана с позывным "Каспий".
Какие мины и ловушки оставляют на территории Украины руССкие фашисты