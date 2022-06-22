ВОЙНА В Украине На границе с Украиной заметили деревянные белорусские танки, - Минобороны

2022-06-22 18:30

Беларусь расположила рядом с границами с Украиной деревянные танки. Проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Минобороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил Мотузяник.

Напомним, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.