ВОЙНА В Украине В МВД озвучили печальный прогноз относительно контрнаступления ВСУ

2022-06-29 20:30

Андрусив убежден, что до конца лета продвижение врага будет остановлено.

Вооруженные силы Украины до конца лета могут полностью остановить российское наступление, однако о деоккупации территорий в эти сроки речь, вероятно, не идет.

Такое мнение озвучил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Он также призвал жителей Славянска эвакуироваться, спрогнозировав ухудшение ситуации там. При этом Андрусив уточнил, что оккупация либо взятие города в кольцо в ближайшее время невозможы, но растет угроза обстрелов.

"Прорывы маловероятны. К сожалению, очень большая угроза масштабных обстрелов гражданской инфраструктуры. Поэтому я призываю всех, кто может, все-таки эвакуироваться", - посоветовал он.

Прогнозы контрнаступления летом Андрусив назвал необоснованныеми.

"К сожалению, я не вижу перспектив наших мощных контрнаступлений. У нас могут быть успешные контрудары, какие-то прорывы. Потому что успешное контрнаступление основывается на двух составляющих: авиация и артиллерия. А с этим у нас, к сожалению, не все так хорошо, как нам обещали", - объяснил он.

Тем не менее, Андрусив верит, что враг за этот период будет остановлен.

"Я не вижу с нашей стороны возможностей больших контрнаступлений. Но я надеюсь, что нам будет достаточно сил, чтобы просто остановить их продвижение", - резюмировал он.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что первые "видимые результаты" контрнаступления ВСУ на оккупированной территории Херсонской области будут уже в августе.