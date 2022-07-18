Не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возобновления и пополнения сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Российские вооруженные силы продолжают возвращение по оперативной паузе и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.
Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу именно об этом.
Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.
Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.
Министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.
ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Институт со ссылкой на данные ГУР сообщает, что "Кремль, вероятно, принимает долгосрочные меры по восстановлению вооруженных сил, которые позволят ему пополнить сильное поражение российской армии и/или поддерживать длительную войну в Украине".
Как подтверждение этому, ISW пишет, что Национальное движение кадетов русской молодой армии (Юнармия) открыло 500 новых классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.
Юнармия принимает добровольцев от восьми до 18 лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, скорее всего, не будут готовы вступить в боевые действия в течение длительного времени.
Кроме того, Российское добровольческое общество содействия армии, авиации и флоту России открыло в Белгороде курсы дополнительной военной подготовки для тех, кто не имеет военного опыта и желает вступить в русскую армию.