ВОЙНА В Украине ВСУ потрепали полсотни российских воинов, которые с двумя танками пошли в наступление на Херсонщине

2022-07-24 12:30

Российские оккупанты пытались пойти на штурм в Бериславском районе Херсонской области.

Впрочем, ВСУ их притормозили и отбили у них желание наступать.

Об этом говорится в утренней сводке ОК "Південь"

"Противник силами более 50 воинов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухой Пруд, Андреевка и силами к мотострелковому и танковому взводам в направлении Брускинское, Белогорка проводил наступательные действия. Успеха не имел. С потерями отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики заявили, что контрнаступление ВСУ будет очень непросто сдержать при двух условиях : если Украина подготовит или применит имеющиеся резервы и удастся уничтожить один или два из трех мостов в Херсонской области.