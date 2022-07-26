ВОЙНА В Украине В МВД заявили о признаках позиционной войны

2022-07-26 17:00

Последние полторы недели вся линия фронта практически "замерла", продвижение войск РФ остановилось.

В боевых действиях против России появился первый признак позиционной войны, заявил во вторник, 26 июля, советник главы МВД Ростислав Смирнов.

"Мы видим, что полторы недели линия фронта является статичной начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг предпринимает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это является первым показателем позиционной войны", - сказал он.

Такую ситуацию на фронте Смирнов объяснил планом Генштаба по уничтожению боевых складов врага.

"За последние только две недели мы уничтожили более 30, а в целом уничтожили более 50 складов с боеприпасами. Также уничтожено 17 командных пунктов. Это большое количество разрушенных их тыловых обеспечений, которое меняет их логистические цепочки и возможность к наступательным действиям", - отметил представитель МВД.

Отметим, наступление РФ практически прекратилось после ухода ВСУ из Северодонецка и Лисичанска. С тех пор оккупанты несколько недель не могут захватить пару оставшихся за ВСУ сел Луганской области.