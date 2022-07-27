ВОЙНА В Украине У Зеленского призвали роССиян покинуть Херсон: третьего предупреждения не будет

2022-07-27 20:00

В Офисе президента, на фоне ударов ВСУ по Антоновском мосту, призвали оккупантов покинуть Херсон. Пока еще есть такая возможность.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Редкая птица ВЫЛЕТИТ из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, в ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. После чего оккупанты заявили, что "по путепроводу движение перекрыто".

Удары по мосту подтвердила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что целью военных операций ВСУ является деморализация врага, разрушение его планов и сохранение украинской инфраструктуры, поэтому "работа ведется филигранно".