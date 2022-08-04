ВОЙНА В Украине Генштаб рассказал о продвижении ВСУ на Донетчине

2022-08-04 16:30

Украинские военные продвинулись в направлении нескольких населенных пунктов, но также пару сел оставили.

В течение недели ВСУ освободили два села в Донецкой области и продвинулись в районах еще нескольких сел. Об обстановке в регионе в четверг, 4 августа, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.

При этом российские оккупанты вытеснили ВСУ с двух позиций под Донецком и Бахмутом, сообщил Громов.

Так, в ходе массированного применения рартиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить ВСУ из Семигорья - украинские войска перешли к обороне на восточных окраинах Кодемы.

"30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак - Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка", - добавил Громов.