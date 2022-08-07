ВОЙНА В Украине роССия формирует добровольческие батальоны из мужчин без военного опыта — ISW

2022-08-07 14:00

Российская армия начала активно формировать «добровольческие» подразделения. Страна-агрессор испытывает нехватку кадров для участия в войне в Украине.

Об этом сообщают в свежем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В россии новые батальоны начали формировать еще в Омской и Самарской областях. К слову, ранее такая работа началась в Новосибирской, Курганской, Саратовской, Ленинградской и Ульяновской областях.

В Самарской области батальон будет называться «Самара». Он войдет в состав 3-го армейского корпуса вооруженных сил рф. В так называемую добровольческую группировку набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Отмечается, что в ряды могут поступить без обязательного военного опыта, но хотя бы со средним образованием.

Губернатор Омской области Александр Бутков сообщил, что его регион продолжает формирование трех батальонов: «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Их готовят для переброски в Донбасс, где они должны оказывать инженерную, медицинскую и материально-техническую поддержку.

Бутков также пообещал, что власти предоставит новобранцам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Впрочем, все не так просто, потому что средства будут доступны только после трех месяцев службы.

Также, аналитики из американского Института изучения войны считают, что Украина имеет возможность перехватить стратегическую инициативу, и командование россии не знает, что с этим делать. Им приходится перераспределять силы, и тем самым менять приоритеты.

Все чаще россияне перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области, и связано это с контрнаступлением ВСУ. Едут войска из Славянска и Северска. Аналитики отметили, что вероятнее всего, это не будет иметь успеха, и ВСУ справятся с этой провокацией.

«Российские силы ранее отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но они сделали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров. Российские силы в данном случае, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия», — отмечают эксперты.

После того, как вражеские войска были отбиты из Киевской и других северных областей, они могли свободно сосредоточиться только на Донбассе, но теперь ситуация изменилась. Украина может переломить ход войны из-за неопределенности захватчиков.

«Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны», — говорится в отчете.