ВОЙНА В Украине Чем ответит кремль на удар по Крыму: появился прогноз

2022-08-10 20:30


Жданов также рассказал, возможен ли ракетный удар по Банковой.

России, кроме ракетных обстрелов, практически нечем ответить Украине на удар по авиабазе в оккупированном Крыму.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

Говоря об угрозах Кремля в отношении захваченной Запорожской АЭС и ее возможного подрыва, Жданов усомнился в их серьезности.

"Остается единственное средство - нанесение ракетного удара. Судя по последним ракетным ударам и даже применению "Кинжала" по Виннице, я скажу, что с ракетами тоже напряжно, видимо. Поэтому массированного [удара] не будет, но групповой вполне может быть, удар по нескольким целям. Потому что на фронте кардинально повлиять на ситуацию РФ сегодня не в состоянии. На сегодняшний день мы навязываем им порядок ведения боевых действий на всей линии фронта", - подчеркнул эксперт.

Жданов также не верит, что Путин пойдет на удар по Банковой. Он повторил, что здание Офиса президента надежно защищено еще с советских времен.

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

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