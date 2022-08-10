ВОЙНА В Украине В Нацбанке пояснил свое новое решение по покупке валюты у физлиц

2022-08-10 14:31

Требование для банков и небанковских учреждений покупать у граждан валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в среду, 10 августа.

Регулятор напомнил, что с 6 августа отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального. С 21 июля официальный курс составляет 36,57 гривны за 1 доллар.

"Курс в наличном сегменте валютного рынка может как снижаться, так и расти – в зависимости от спроса и предложения на рынке. Учитывая это, требование покупать валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны. Так что Национальный банк снял соответствующее ограничение", – говорится в сообщении.

По мнению регулятора, при этом сильное занижение банками и обменными пунктами курса покупки наличной валюты маловероятно, поскольку будет способствовать оттоку клиентов.

"Силу конкуренции хорошо иллюстрирует то, что разница между средними курсами покупки и продажи наличной валюты банками после снятия соответствующего ограничения не изменилась, а в небанковских учреждениях – наоборот 5-8 августа сузилась с 0,4 до 0,25 грн за 1 доллар", – добавили в НБУ.