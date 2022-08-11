ВОЙНА В Украине В Херсонской области рухнули опоры ЛЭП от Запорожской АЭС в Крым - Хлань

2022-08-11 16:30

Вчера оккупанты заявили о планах подключить Запорожскую АЭС к энергосистеме России, а сегодня между Каховкой и Чаплинкой рухнули опоры линии электропередачи. Об этом "совпадении" сообщил советник Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

По словам Хланя, повреждены опоры именно той линии, которая должна была связать захваченную россиянами Запорожскую АЭС с временно оккупированным Крымом.

"Если послушать оккупантов, то в аварии виноваты "хлопок" или "усталость металла", но мы же понимаем, что опоры падают, потому что так нужно", – сказал Хлань.

9 августа в Энергоатоме заявили, что Россия начала переподключение Запорожской АЭС к Крыму.

Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции".

- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Несмотря на оккупацию, она пока работает в объединенной энергосистеме Украины.

- В случае подключения ЗАЭС к российской энергосистеме Украина потеряет 6 ГВт мощностей (почти половину всех ядерных мощностей Украины), генерирующих самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации.

- Еще в марте должностные лица Украины сравнивали возможность присоединения ЗАЭС к Крыму с "запуском космической ракеты в космос с помощью катапульты".