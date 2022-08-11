ВОЙНА В Украине В Херсонской области рухнули опоры ЛЭП от Запорожской АЭС в Крым - Хлань

2022-08-11 16:30

 

Вчера оккупанты заявили о планах подключить Запорожскую АЭС к энергосистеме России, а сегодня между Каховкой и Чаплинкой рухнули опоры линии электропередачи. Об этом "совпадении" сообщил советник Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

По словам Хланя, повреждены опоры именно той линии, которая должна была связать захваченную россиянами Запорожскую АЭС с временно оккупированным Крымом.

"Если послушать оккупантов, то в аварии виноваты "хлопок" или "усталость металла", но мы же понимаем, что опоры падают, потому что так нужно", – сказал Хлань.

9 августа в Энергоатоме заявили, что Россия начала переподключение Запорожской АЭС к Крыму.

Сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции".

- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Несмотря на оккупацию, она пока работает в объединенной энергосистеме Украины.

- В случае подключения ЗАЭС к российской энергосистеме Украина потеряет 6 ГВт мощностей (почти половину всех ядерных мощностей Украины), генерирующих самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации.

- Еще в марте должностные лица Украины сравнивали возможность присоединения ЗАЭС к Крыму с "запуском космической ракеты в космос с помощью катапульты".

subscriber subscriber

Еще по теме

Военные эксперты сравнили удар по аэродрому в Новофедоровке с затоплением крейсера "москва"

2022-08-10 15:38

"Бавовна" на аэродроме Саки в Новофедоровке: В оккупированном Крыму уничтожены самолеты и склад вооружения

2022-08-10 12:28

В Харьковской области войска рф пытаются не допустить продвижения ВСУ

2022-08-08 22:00

Войска рф использовали новейшее оружие для ударов по Винницкой области: что известно

2022-08-08 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Ракеты ATACMS или украинский ОТРК "Сапсан": каким оружием ударили по Крыму – все версии

2022-08-11 19:00

Больше оружия: Великобритания удвоит поставку в Украину систем РСЗО M270

2022-08-11 18:00

Латвия признала роССию страной-спонсором терроризма

2022-08-11 17:30

Оккупанты вновь обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающие территории к атомному объекту – Энергоатом

2022-08-11 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Ракеты ATACMS или украинский ОТРК "Сапсан": каким оружием ударили по Крыму – все версии 2022-08-11 19:00
Больше оружия: Великобритания удвоит поставку в Украину систем РСЗО M270 2022-08-11 18:00
Латвия признала роССию страной-спонсором терроризма 2022-08-11 17:30
Оккупанты вновь обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающие территории к атомному объекту – Энергоатом 2022-08-11 17:00