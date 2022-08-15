ВОЙНА В Украине Украинцам разъяснили, кто может не оплачивать счета за коммуналку

2022-08-15 21:00

В Украине некоторые категории граждан могут не оплачивать коммунальные услуги, если на то есть основания.

Об этом рассказали на горячей линии правительства, пишет Обозреватель.

Так, законодательством Украины предусмотрено, что граждане при определенных условиях могут не оплачивать некоторые или все виды коммуналки. В частности, если семья не находится дома не менее 30 дней, она может не платить за воду и газ, но при отсутствии счетчика. Для этого следует обратиться с соответствующей справкой к поставщику коммунальной услуги.

"Это норма закона, которая уже давно существует. Это не новшество. Предусмотрено в ч. 1 ст. 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах", – подчеркнули в правительстве.

А вот те, у кого есть счетчик, обязаны ежемесячно подавать показания, а если показания этого месяца соответствуют показаниям прошлого, то долг не будут начисляться. Данная норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.

В том случае, если предприятие не оказывает услуги, суммы в платежках могут быть перечислены. К примеру, если управляющая компания на несколько недель прекратила убирать в подъездах, граждане могут подать жалобу с участием нескольких соседей, указать коммунальную услугу, которая не выполняется в полном объеме, и отправить исполнителю письменную жалобу.

Исходя из закона, он обязан ее изучить и произвести перерасчет. Если перерасчета нет, можно потребовать перерасчета через суд.