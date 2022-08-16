ВОЙНА В Украине NYT: Украина не может вернуть Херсон прямо сейчас, названы причины

2022-08-16 22:00



Украинская армия пытается изолировать вражеские войска, чтобы выгнать их с юга, но у российской армии все еще есть значительное преимущество.

Летом Украина начала кампанию, нацеленную выгнать российскую армию из Херсонской области. Украинские войска уничтожали вражеские командные центры и склады боеприпасов, разрывали линии поставок, подрывая ключевые мосты, а также терроризировали коллаборантов, подрывая их автомобили и убивая их. А одного даже отравили.

Но на обогретых солнцем полях в Херсонской области украинские солдаты, которые должны были пойти в наступление и вернуть контроль над территорией, до сих пор сидят в траншеях, пишет New York Times. Разрыв цепей снабжения все еще не лишил армию Москвы большого преимущества в артиллерии. У нее все еще гораздо больше боеприпасов и тяжелого вооружения. Поэтому украинским войскам трудно начать наступление без больших потерь. Не исключено, что это вообще невозможно.

«Несомненно, нам нужно контрнаступление. И я искренне верю, он скоро будет», – сказал изданию 33-летний украинский лейтенант с позывным «Ада», командующий отрядом в Николаевской области. Его бойцы держат позицию в нескольких километрах от российской линии вблизи Херсона.

«Но нам нужно количественное преимущество, нам нужно преимущество в тяжелом оружии. К сожалению, с этим у нас проблемы», – объяснил он.

Украина остро ощущает потерю Херсонской области с ее черноземами, позволяющими выращивать знаменитые херсонские помидоры и арбузы. Почти весь регион был оккупирован в первые недели войны, когда российские войска начали наступать с баз в аннексированном Крыму. С тех пор украинские власти планировали возвращение области. Но это сделать не так-то просто.

Россия сохраняет преимущество в численности войск и количестве боеприпасов. А на протяжении последних недель Кремль отправлял дополнительные силы из Донбасса в Херсонскую область. Даже если российская армия сможет вытеснить российские войска из сельских районов, им будет очень тяжело вести битву в самом Херсоне, которое может вылиться в тяжелые потери жизней и техники. Времени у Украины тоже не много. Кремль хочет провести так называемый референдум, чтобы в середине сентября объявить Херсон территорией РФ. Поэтому, по мнению экспертов, президенту Владимиру Зеленскому и его генералам придется нарастить наступление в ближайшее время.

«Реальные ограничения, с которыми имеют дело украинцы, состоят в том, что продвигаться вперед в боевых условиях сегодня очень тяжело. Если нет полного контроля над небом, а значит и возможности зачищать территорию перед своими войсками, тогда двигающиеся вперед отряды рискуют быть разбитыми», - сказал изданию профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филипп О'Брайен.

В то же время он и другие эксперты отмечают, что положение российской армии в Херсоне тоже тяжелое. Несмотря на то, что украинские войска уже несколько недель не наступали в области, их артиллерийская кампания приносит плоды, замедляя поток российского оружия, техники и войск в регион. С помощью установок HIMARS украинская армия уничтожила три моста через Днепр, соединявших тысячи российских солдат с линиями снабжения на левом берегу реки.

Вопрос в том, хватит ли давления на линии обеспечения, чтобы лишить войска России боеспособности и заставить Кремль отдать приказ этим силам выйти из Херсона за реку. Украинские чиновники заявляли, что некоторые полевые командиры РФ уже начали переносить свои штабы на левый берег. Хотя два высокопоставленных представителя армии Украины сказали, что не видели доказательств, указывающих на такое отступление. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри отмечает, что Россия отправила в Херсонскую область дополнительные силы и большое количество техники и боеприпасов. Поэтому даже после уничтожения линий обеспечения российские войска смогут продолжать бой некоторое время. Кроме того, даже без мостов у них все еще будут возможности пополнять запасы.

«Перспектива изоляции от остальных сил не пойдет на пользу морали российских войск в Херсонской области. Но с другой стороны у России есть много военных понтонных мостов, немало паромов и речных судов», - сказал Барри.

Директор по российским исследованиям в институте CNA Майкл Кофмэн считает, что в долгосрочной перспективе давление Украины может превратить тяжелое положение российской армии в Херсоне в неприемлемое. Но на это уйдут месяцы, а не недели. И такое давление может лишить украинскую армию ресурсов, необходимых для проведения других кампаний.

«Позиции, которые российские военные заняли в Херсоне, по меньшей мере пригодны для обороны. Но в условиях, когда мостов больше нет, равно как и железнодорожного сообщения с Херсоном, им будет трудно подвезти боеприпасы в город. И им придется отступить на позиции за пределами города», – считает Кофмэн.

Если смотреть на российскую линию фронта из окопа на границе Херсонской области, задача выгнать армию России из региона кажется очень сложной. Лейтенант "Ада" рассказал, что каждый день российские обстрелы убивают и калечат украинских солдат. Вдоль 100-километрового херсонского фронта когда-то аккуратные украинские села теперь в основном разрушены и брошены. Украинские командиры и военные аналитики говорят, что любое наступление потребует гораздо большего количества войск и техники, чем у Украины сейчас есть на херсонском направлении. Обеим армиям приходится вести бои на нескольких фронтах сразу.