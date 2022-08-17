ВОЙНА В Украине Взрывов в Крыму в ближайшие месяце может быть намного больше: Подоляк об ударах по ВС рф

2022-08-17 21:00

В ближайшие два-три месяца взрывов на военных объектах оккупантов в Крыму может быть больше.

Об этом в интервью The Guardian заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пожар на складе боеприпасов российских войск в Джанкойском районе, по словам Подоляка, стал напоминанием того, что "Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров".

Издание отмечает, что Украина не взяла на себя ответственность за удары. Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны.

Подоляк запросил "еще 50, 60, 80" РСЗО в дополнение к существующему арсеналу.

Помощник главы ОП допустил, что атака на авиабазу в Новофедоровке на прошлой неделе могла быть делом рук партизан, но отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай, как сразу же после этого предположила Москва.

"Конечно, я согласен с минобороны россии, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев", — сказал Подоляк.

Он также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель. "Это незаконное строительство и основные пути для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал он.

Как взрывы повлияют на положение российской армии на материковой части Украины

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, вчерашние взрывы под Джанкоем серьезно повредили российскую логистику. Под "удар" попали группировки врага на юге Запорожской и западе Херсонской областей.

При этом у экспертов нет данных, что удары были нанесены из поставляемого ВСУ западного вооружения. Но, вероятно, атаки на военные объекты рф в Крыму согласуются с контрнаступательными действиями ВСУ в Херсонском направлении.