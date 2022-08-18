ВОЙНА В Украине Марионетки Кремля Аксенов и Константинов сбежали из оккупированного Крыма — СМИ

2022-08-18 20:00

 

В ночь на среду, 17 августа, предатели и ставленники Кремля в оккупированном Крыму Владимир Константинов и Сергей Аксенов спешно сбежали в РФ.

Об этом сообщает 24 канал.

Источники телеканала в разведке сообщили, что именно для побега с полуострова на ночь был перекрыт Крымский мост. Аксенов и Константинов покинули Крым после того, как их куратор из Москвы сообщил об угрозе для их жизни. Представители марионеточной власти вывезли также свои семьи.

В разведке отметили, что оккупанты находятся в Ростове и будут далее иммитировать свое присутствие в Крыму.

«О возвращении в полуостров пока речь не идет», — сообщили в разведке.

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