Политика В Польше сделали заявление о передаче Крыма: подробности

2024-09-19 20:04

Полуостров важен и для Киева, и для Москвы.

Временно аннексированный РФ Крым можно передать под мандат ООН и подготовить к "честному референдуму".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польский министр подчеркнул, что полуостров является символически важным для президента-диктатора Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. По словам Сикорского, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

Впрочем, считает министр, решение можно найти, если обе страны этого захотят.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и так далее… И мы могли бы отложить это на 20 лет", — сказал Радослав Сикорский.

Напомним, последний украинский посол в России Владимир Ельченко заявил, что идея строительства Керченского моста принадлежит Украине. Проект обсуждался во времена "позднего Ющенко – раннего Януковича".