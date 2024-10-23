Политика Дедлайн Кремля по возобновлению контроля рф над Курщиной: в ВСУ отреагировали

2024-10-23 20:48

 

Военные считают, что информация может быть ошибочной.

На днях в СМИ появилась информация, что диктатор РФ Владимир Путин установил для своей армии дедлайн по вытеснению ВСУ с территории Курской области – это 1 февраля 2025 года. Украинские военные считают, что эта информация может быть ошибочной.

Об этом заявил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, военные не учитывают подобные заявления из РФ. Они ведь могут быть брошены для того, чтобы Силы обороны "расслабились в каком-то смысле".

"У нас есть данные разведки. Мы видим, кто против нас воюет, какие силы враг опрокидывает. Поэтому соответствующие контрдействия мы и проводим, чтобы продолжать держать Курскую операцию, держать эти территории и наносить врагу эти удары и уничтожать его здесь", — подчеркнул Мысник. .

Кроме того, он отметил, что россияне пытаются с первых дней проведения этой операции вытеснять Силы обороны Украины — "сначала считались днями, затем неделями, месяцами...".

"Сейчас уже на конец зимы опрокинули (дедлайн — Ред.). То есть они уже видят, что у них ничего не получится. Их дерзкие, объявленные их пропагандой, контрнаступления, когда они уже там и Суджу в окружение взяли и т.д. — оно все не работает", — заявил спикер.

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