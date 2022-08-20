В российском городе Сочи произошел мощный пожар. Очаг возгорания возник возле международного аэропорта.
результате пожара несколько улиц затянул густой черный дым. Об этом сообщает портал Sochistream
В управлении МЧС по Краснодарскому краю отреагировали на произошедшее. В ведомстве заверили, что пожар случился не на территории аэропорта.
"В том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализовали, информация уточняется", – заявили в ведомстве.
Очевидцы сообщают, что горящие постройки находятся возле гаражей. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.
На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.