США могут вступить в войну против росии - Названы пять главных причин

США могут вступить в войну с эрефией в 5 случаях, – Foreign Affairs со ссылкой на профессора политологии Джона Миршаймера.
▪️Первый. Если ВСУ «начнет сыпаться», терять позиции, и московия добьется определенной победы в Украине.
▪️Второй. Если война не закончится в течение года.
▪️Третий. США могут ввести.
▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.
▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.