ВОЙНА В Украине США могут вступить в войну против росии - Названы пять главных причин

2022-08-26 20:34

США могут вступить в войну с эрефией в 5 случаях, – Foreign Affairs со ссылкой на профессора политологии Джона Миршаймера.

▪️Первый. Если ВСУ «начнет сыпаться», терять позиции, и московия добьется определенной победы в Украине.

▪️Второй. Если война не закончится в течение года.

▪️Третий. США могут ввести.

▪️Четвертый. Америка решит изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.

▪️Пятый. «Намеренная эскалация», что США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий.

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