ВОЙНА В Украине ЕС уже на этой неделе приостановит действие соглашения о визах с рф, – Financial Times.

2022-08-31 13:34

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с эрефией уже на этой неделе, пишет газета Financial Times.

До этого Bloomberg отмечал, что после введения ограничений русским, которые будут направляться в Европейский Союз, придется платить больше, чем сейчас, а также выдерживать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы.

Таким образом страны-члены ЕС пытаются смягчить разногласия между собой по поводу того, насколько жесткими должны быть ограничения для граждан оркостана.

Отметим, что ранее ЕС уже ввел ряд визовых ограничений для россиян после начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину 24 февраля.

Они включали в себя частичную остановку действия соглашений об упрощении визового режима для российских официальных лиц.

Часть стран ввели односторонние меры – такие как Польша и Чехия.

Эстония заблокировала визы, которые уже были выданы россиянам, а также ищет способы ограничить число путешественников с шенгенскими визами.

Финляндия пошла на строгие ограничения на турвизы для рашистов, там сократили их количество до 10% от прежнего.

В странах Балтии также дали понять, что хотят настаивать на региональном запрете на выдачу россиянам виз, если у Евросоюза не будет достаточно твердой реакции.