ВОЙНА В Украине В Пентагоне назвали дату очередной встречи доноров военной помощи Украине

2022-08-29 21:00

Следующая встреча доноров военной помощи Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября в Германии на одноименной американской авиабазе. Заседание проведет лично министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом 29 августа сообщило командование ВВС США в Европе и Африке. Как отмечается, глава Пентагона пригласил министров обороны и чиновников со всего мира для обсуждения войны в Украине.

На встрече планируют затронуть вопросы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры Соединенных Штатов.

Как известно, с начала создания контактной группы состоялось уже несколько встреч, где объявлялось о выделении оборонной помощи. На авиабазе Рамштайн встреча состоится во второй раз.