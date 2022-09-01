ВОЙНА В Украине Какая погода ждет украинцев в сентябре: прогноз Укргидрометцентра

2022-09-01 17:00


Погода в сентябре в 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 14-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-1,5° выше нормы", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, месячное количество осадков в сентябре ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы.

В этом году сентябрь в Украине может стать самым теплым за последние три десятка лет.

По данным климатологов, средняя температура воздуха за месяц может быть на 1 градус выше последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков. Там воздух будет засушливым. В то же время запад наконец накроет долгожданная влага после жарких августовских дней.

 

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Какая погода ждет украинцев в сентябре: прогноз Укргидрометцентра 2022-09-01 17:00