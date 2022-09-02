ВОЙНА В Украине Литва требует в кратчайшие сроки отправить миротворцев Запорожскую АЭС

2022-09-02 19:31

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает обсудить возможность отправки миротворческой миссии на Запорожскую АЭС.

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. И, честно говоря, беспокойств относительно ситуации может быть недостаточно. Надо вернуться к обсуждению полугодовой давности касательно военной миротворческой миссии, которая обеспечила бы ядерную безопасность на Запорожской атомной станции", – заявил он.

Позиция Ландсбергиса в целом отвечает стремлению Украины к созданию демилитаризованной зоны в Энергодаре, где находится ЗАЭС.