ВОЙНА В Украине 18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону - як отримати таку допомогу

2022-09-02 20:34

Фінансову допомогу можуть отримати деякі категорії українців, які змушені були виїхати за кордон через повномасштабну війну та які повертаються додому, щоб продовжити працювати.

Підтримка від спільноти Vidnova Fellowship надається фахівцям, які працюють у будь-якому місті України та мають досвід у таких сферах:

▪️культурний менеджмент;

▪️мистецтво;

▪️неформальна освіта;

▪️соціальне підприємництво та інновації;

▪️захист прав людини;

▪️медіа;

▪️екологія та охорона навколишнього середовища.

Програма діятиме з жовтня по січень 2023 року. Щоб взяти участь у програмі, необхідно заповнити онлайн-форму до 10 вересня 2022 року на сайті ініціативи.

 

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ВОЙНА В Украине

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18 тисяч гривень зможуть отримати українці, які повертаються з-за кордону - як отримати таку допомогу 2022-09-02 20:34
Литва требует в кратчайшие сроки отправить миротворцев Запорожскую АЭС 2022-09-02 19:31
КАРТА ВСУ в ходе контрнаступления на юге значительно отодвинули линию фронта, – Британская разведка 2022-09-02 18:28