ВОЙНА В Украине Президент США Джо Байден утвердил транш помощи Украине в размере $675 млн

2022-09-08 13:35

Президент США Джо Байден утвердил транш помощи Украине в размере $675 млн. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Мы должны развиваться по мере развития боя. За несколько недель, прошедших после последней встречи контактной группы, США выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь Украине в области безопасности. Вчера президент утвердил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", - сказал Остин.

Он отметил, что новый пакет включает в себя больше GMLRS, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты, бронированные машины скорой помощи, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и многое другое.

В пятой встрече группы Рамштайн принимают участие представители около полусотни стран.

Участники встречи планируют обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

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