ВОЙНА В Украине В Украину заглянет лето: где будет температура до +24

2022-09-13 20:30

 

Несмотря на то, что осень в Украину пришла четко по календарю, в среду, 14 сентября, в некоторых областях будет тепло – кое-где столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

По ее словам, температура воздуха 14 сентября в течение дня составит +17+22 градуса на юго-западе, а именно в Одесской области. В то же время, в Черновицкой области и части Винницкой области столбики покажут до +24 градусов.

Несколько свежее будет на северо-востоке, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине – температура будет колебаться от +12 до +16 градусов.

"Дожди пройдут ночью на Левобережье, днем в среду будут бродить, преимущественно небольшие, в западных, северных, центральных (кроме Винницкой области) и восточных областях. В южной части Украины завтра осадков не предполагается", - отмечает синоптик.

Она отмечает, что ветер при этом будет западный, северо-западный, умеренный.

По прогнозам Наталки Диденко, в столице, 14 сентября, вероятно, будет идти незначительный дождь. Возможно, будет туман или будет повышена влажность или туман. Температура воздуха в Киеве будет максимально +18+20 градусов.

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