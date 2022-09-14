ВОЙНА В Украине роССия предлагала Украине переговоры на фоне успехов ВСУ: что ответил Киев

2022-09-14 19:30

На фоне масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины российские чиновники ринулись предлагать мирные переговоры. Киев предложения проигнорировал, ведь не планирует играть по сценарию противника.

Об этом рассказала глава Министерства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет France 24.

По ее словам, Россия стремилась отвлечь внимание и остановить стратегические планы Украины.

"Они хотят отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что прежде чем садиться за стол переговоров – Украина вместе с партнерами должна реализовать все военные и дипломатические планы. Нужен подходящий момент, он наступит после массовой деоккупации украинских территорий.

"Необходимо, чтобы мы использовали этот импульс (ред. – контрнаступление ВСУ) для массовой деоккупации нашей территории, а затем, конечно, мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволило бы закончить войну, но также и избежать последующей войны на нашей земле, когда Россия сможет восстановить свои резервы", - подчеркнула министр.