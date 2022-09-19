ВОЙНА В Украине Одесситы разработали приложение "ПВО в смартфоне" - помочь сбить ракету теперь может каждый

2022-09-19 11:33

Теперь благодаря "еПВО" каждый имеющий смартфон одессит сможет помочь сбить ракету.

После установки программы "ЕПВО" на смартфон каждый гражданин Украины, увидевший воздушную цель, сможет нажать на большую красную кнопку на экране смартфона и через несколько секунд на мониторах командиров бригад, дивизионов и батарей ПВО появятся отметки обнаружения беспилотников и крылатых ракет.

Затем очередной офицер командного пункта ПВО на основании информации выдаст быстрое и точное указание зенитчикам. И российская ракета будет сбита.

Эта информация передаётся силовикам, поэтому у сил ПВО будет больше шансов противостоять воздушным угрозам.

Вице-премьер-министр Михаил Федоров провел совещание специалистов Минцифры и связистов. В результате система "ЕПВО" была признана необходимой и полезной.