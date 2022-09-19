ВОЙНА В Украине Пусть сидят на печи: ряд стран шенгенской зоны с сегодняшнего дня не пускает больше роCCиян

2022-09-19 18:30

 

С полуночи Польша, Эстония, Латвия и Литва перестали впускать россиян с действующими туристическими визами – независимо от того, какая страна их выдала.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян – в ночь с 18 на 19 сентября эти страны перестали пускать граждан РФ с шенгенскими туристическими визами, так как считают, что их поездки – это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

Путешествие в ЕС – это привилегия, а не право человека. И такой привилегией не могут пользоваться граждане страны-агрессора в то время как в Украине пытают и убивают людей — это общая позиция Польши и Балтии. «Не может быть так, что когда в Украине идет война, российские туристы спокойно путешествуют по всей Европе. Российское общество в большинстве своем поддерживает агрессивную политику Путина. Ситуация чрезвычайна, и мы стараемся склонить к такому же решению и другие страны Европейского союза. Уважаемое господство, что важнее право на путешествие для российских туристов, или необходимость приложить совместные усилия, чтобы эффективнее нажать на Кремль, который несет смерть, неволю и слезы», — говорит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Правительства четырех стран пошли на более жесткие меры, в отличие от других в ЕС, которые приняли решение лишь приостановить упрощенный визовый режим с Россией. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, более 70 процентов россиян поддерживают полномасштабную войну России в Украине. Поэтому введение ограничений на въезд для них – это прежде всего вопрос безопасности.

Напомним, Эстония первой в ЕС ввела новые визовые санкции для граждан РФ. Республика закрыла въезд для россиян с действующими шенгенскими визами, которые ранее им выдала.

Исключения все же оставили – для родственников, дипломатов, водителей, лечения и владельцев вида на жительство.

Правда, к этим гражданам России в ЕС уже тоже начинают присматриваться пристальнее. Несколько дней назад Польша отказала в продлении или выдаче вида на жительство нескольким десяткам россиян, въехавших в страну в феврале этого года. Причины не назвали только указав, что они связаны с угрозой национальной безопасности.

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