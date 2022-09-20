ВОЙНА В Украине Украинским водителям разрешили закреплять номерные знаки за автомобилями родственников

2022-09-20 11:33

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому номерные знаки уже можно перезакреплять за автомобилями родственников. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"Кабинет Министров Украины 10 сентября принял постановление, согласно которому номерные знаки уже можно перезакреплять за авто родственников. Вскоре состоится внедрение онлайн услуги заказа номерных знаков через веб-приложения", - отмечается в сообщении.

Это постановление регламентирует возможность после продажи транспортного средства при его перерегистрации или после снятия с учета при выбраковке перезакрепить номерные знаки не только за своим другим транспортным средством, но и за транспортным средством членов семьи.

"То есть если у владельца есть желание сохранить свой номерной знак в семье, то это стало возможным. Ранее в законодательстве была норма, что номерные знаки можно оставлять только владельцу транспортного средства. А теперь можно перезакреплять свои номерные знаки еще и за транспортными средствами детей, жены/супруга, родителей", - отмечается в сообщении.

В ГСЦ МВД Украины отметили, что перезакрепляемые номерные знаки должны соответствовать действующим установленным требованиям по указанию административно-территориальной принадлежности, порядкового номера и серии. Также для передачи их родственникам следует подать документы, подтверждающие такие родственные отношения.

Возможность заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки в скором времени появится в Электронном кабинете водителя или через Портал Дія.

На сайте Главного сервисного центра МВД работает сервис проверки наличия платных номерных знаков.