ВОЙНА В Украине В Украине ввели важные изменения для водителей: касается номерных знаков

2023-07-10 22:05

В Украине с июля 2023 года для водителей начали действовать изменения, связанные с номерными знаками.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, Кабинет министров 30 июня принял изменения в правила присвоения автомобильных номеров.

Теперь владельцы авто могут выбирать номера во время регистрации транспортного средства. Также у водителей появилась возможность забронировать буквенную и цифровую последовательность на номерных знаках. Однако данная услуга является платной - сумма брони в сутки составляет 9 гривен.

"Кроме того, устанавливается стоимость избрания желаемой буквенно-цифровой комбинации при регистрации (перерегистрации) транспортного средства (в размере 300 грн, кроме платных номерных знаков)", - рассказали в департаменте коммуникации МВД Украины.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук также подтвердил внесение изменений в законодательство.

"Эти изменения ввели возможность, кроме получения номерных знаков с соответствующими комбинациями, за которые предусмотрена дополнительная плата (так называемые ценные номерные знаки), присваивать такие комбинации без изготовления номерного знака. Предусмотрена возможность за фиксированную плату выбирать номерные знаки или буквенно-цифровую комбинацию, если их комбинации не отнесены к ценным", - рассказал он.