ВОЙНА В Украине Пока Украина не победит роССию, мы будем просить больше оружия, - Кулеба

2022-09-20 19:30

Украина будет просить больше оружия, пока страна не победит в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы будем просить оружие (на Генассамблее ООН, - ред.), потому что мы находимся в состоянии войны, а когда вы ведете войну против такого врага, вам нужно больше оружия. Иногда меня спрашивают, достаточно ли у нас оружия, которое мы получили и я всегда отвечаю, что смогу сказать достаточно, только после победы Украины. До тех пор мы будем просить больше", - заявил министр.

Он добавил, что успешное контрнаступление Украины на востоке показывает, что есть смысл предоставлять ВСУ больше вооружения.

"Контрнаступление Украины - это четкий сигнал для всех, что это работает. Что имеет смысл помочь Украине оружием, потому что мы можем победить президента Путина и его армию на нашей территории", - заявил Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов.