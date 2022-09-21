ВОЙНА В Украине На выходных в Украине ожидаются заморозки: где температура упадет ниже 0 градусов

2022-09-21 21:30

 

Осень в 2022 году в Украину пришла рано и похолодания только усиливаются – на выходных ожидаются первые заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, а также предупреждает ГСЧС Украины.

"Ночью 23-24 сентября в западных, северных, 24 сентября и в центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в пятницу, 23 сентября, по всей территории Украины будут идти дожди, а на востоке и в Херсонской области - дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12-14 градусов на западе, севере и в центре до 15-18 - на востоке и юге Украины.

В субботу, 24 сентября, дожди и дальше будут лить, но грозовых дождей уже не ожидается. Температура воздуха при этом будет такой же, как и в предыдущий день – от 11 до 16 градусов в зависимости от региона.

 

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