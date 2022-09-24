ВОЙНА В Украине Одеть, обуть, накормить, выучить: роССия уже провалила мобилизацию «пушечного мяса»

2022-09-24 21:00

Россия столкнется при мобилизации с серьезными проблемами — армии будет сложно обучать, а также экипировать новобранцев, если кремль сразу же отправит их на передовую.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные разведки.

В разведке считают, что настоящая цель вербовки может не совпадать с заявленной и будет больше, чем 300 тысяч человек. В некоторых отчетах говорится, что цель кремля — мобилизовать 1 миллион человек.

Один из чиновников сообщил изданию, что властям рф будет сложно набрать даже эти 300 тысяч. Помимо этого, россия столкнется с проблемой обучения и оснащения мобилизованных. Скорее всего, новобранцам выдадут старые вещи, а также ненадежное снаряжение. Западные официальные лица считают, что в России стараются призывать жителей бедных районов, а также меньшинства на востоке страны, избегая большого набора лиц в Санкт-Петербурге или москве.

Западные чиновники и эксперты по разведке считают, что рф «столкнется с серьезными проблемами», если мобилизует 300 тысяч человек, их будет трудно научить и экипировать.

«Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы обеспечить столь большие силы», – заявил один из представителей западной разведки.