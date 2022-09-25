ВОЙНА В Украине Турция выступает за отмену права вето в Совбезе ООН, которое есть у роССии

2022-09-25 19:00

За отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadoly Agency.

Детали

Министр подчеркнул, что большинство стран-членов ООН согласны с идеей реформирования всемирной организации.

По словам Чавушоглу, призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН поддерживает все больше мировых лидеров, и это доказала текущая сессия Генассамблеи ООН.

Цитата

"Все больше политиков заявляют, что мир — это более пяти постоянных членов СБ ООН. Главное в этом вопросе — обеспечить максимальный охват и справедливость", — подчеркнул Чавушоглу.

Он сказал, что заменой праву "вето" может стать принятие решений "большинством голосов".

Напомним

Право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любых содержательных резолюции ООН, независимо от уровня поддержки, которой пользуется этот проект. Таким правом вето обладает и Россия.

После заявления Путина о "шоу референдумов" украинские политики призвали лишить РФ места в Совбезе ООН.