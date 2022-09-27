ВОЙНА В Украине СБУ задержала агента, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области

2022-09-27 13:35

СБУ задержала агента орков, который наводил удары дронов-камикадзе на юге Одесской области. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений на росию. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.

Отмечается, что фигурант разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Также он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

"Данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы России после начала полномасштабного вторжения.

Он передавал оккупантам разведданные через анонимный Телеграмм-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием наблюдений.

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