ВІЙНА В Україні У Києві затримано ворожого агента, який реєстрував термінали зв’язку Starlink для ворога

2026-05-14 10:30

У Києві затримано агента рф, який незаконно реєстрував термінали зв’язку Starlink для російських агресорів. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що на ворога працював мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

"Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах. В одному з ТГ-чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю", – йдеться в повідомленні.

На замовлення росіян агент спочатку зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому передав куратор з рф.

Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.

Встановлено, що в подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для потреб окупантів.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента «на гарячому» у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink.

Наразі всі зареєстровані дезертиром термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на рф.

Агенту повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.