ВОЙНА В Украине Партия войны не может допустить проигрыша рф: кто стоит за спиной путина

2022-10-02 14:00

Решение о частичной мобилизации в России Путин вероятно принимал не самостоятельно – за этим также стоят какие-то матерые генералы, которые не хотят светиться в публичном пространстве, но к риторике которых президент РФ вынужден прислушиваться.

Об этом рассказал политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, произошли некоторые смещения в конфигурации неформальных органов власти, которые действительно обладают политическим влиянием. Так, например ослаб Кириенко, который был противником вот этих самых "референдумов", но у него есть политические амбиции, он носит у себя в портфельчике марксистский жезл и поэтому не хочет так позорно свою биографию пятнать.

"Поэтому он все-таки хотел, чтобы сделать в той неприличной ситуации, в которой он оказался, как-то минимально неприлично эти референдумы. Поэтому он предложил их отклонить. Путин от него отказался, а это все-таки заместитель главы его администрации. Значит, влиятельность администрации по крайней мере в этом конкретном историческом отрезке снизилась", - пояснил политолог.

При этом, он подчеркнул, что увеличилась влиятельность той самой партии войны, в которой фигурируют господин Володин, господин Турчак, господин Кадыров и примкнувший к ним господин Медведев, "который кричит громче всех".

Орешкин также добавил, что за ними стоят какие-то матерые генералы, которые не хотят светиться в публичном пространстве - вместо них это делает господин Гиркин.

"Это не значит, что они заменили Путина или как-то заставили его, нет. Это значит, что они усилили свои позиции по влиянию на Путина, это значит, что Путин вынужден прислушиваться к их риторике. Это они настаивали на мобилизации, потому что для Путина это крайне неприятно. По результатам мы видим, что он правильно просчитывал ситуацию. Мобилизация восторгов не вызвала и не могла вызвать, но он был вынужден это сделать, потому что иначе он проигрывает. Партия войны допустить проигрыша не может. Собственно говоря, Путин тоже не может", - резюмировал аналитик.