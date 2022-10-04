ВОЙНА В Украине Контрнаступление ВСУ на востоке: власти просят жителей Луганской области эвакуироваться

2022-10-04 17:00

 

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что вскоре жителей Луганской области будут просить эвакуироваться в связи с контрнаступлением ВСУ и невозможностью обеспечить отопительный сезон в больших городах области.

"В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из больших городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление. В большие города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить – все разбито.

Даже при всех финансовых возможностях восстановление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди будут иметь возможность вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя", - отметил Гайдай в Telegram.

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