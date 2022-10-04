ВОЙНА В Украине Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта

2022-10-04 20:30

 

Украинские силы обороны в целом освободили от российских захватчиков 1534 населенных пункта, в том числе 483 в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

"Где врага выгнали, – продолжаются мероприятия по деоккупации. Уже деоккупировано 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти", – сказал он.

Тимошенко добавил, в частности, что в Харьковской области в настоящее время уволены 483 населенных пункта, проинформировав, что следственными подразделениями Национальной полиции там осуществляются меры по регистрации военных преступлений.

В целом, по его словам, на освобожденных от российских захватчиков территориях организовано областными военными администрациями 1445 гуманитарных штабов.

Также Тимошенко отметил, что более 500 населенных пунктов разминированы, работа Национальной полиции возобновлена ​​в 1,2 тысячи населенных пунктов, а органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах.

Кроме того, он добавил, что на освобожденных от российской армии территориях возобновили работу 933 медицинских учреждения, учебные заведения заработали в 981 населенном пункте, услуги социальной защиты граждане получают в более тысячи населенных пунктов, финансовыми услугами обеспечено 922 населенных пункта.

"О критической инфраструктуре. В этом направлении продолжается постоянная работа. Уже в 67% населенных пунктов возобновлено газоснабжение. Электроэнергией обеспечено 976 населенных пунктов. Водоснабжение и водоотвод восстановлены в почти 1 тысяче населенных пунктах, а услугами мобильной связи и интернета уже пользуются 950 населенных пунктов. пунктов", – отметил заместитель руководителя ОП.

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