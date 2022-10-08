ВОЙНА В Украине На Крымском мосту повреждены более километра рельсов - СМИ

2022-10-08 16:05

Гауляйтер Севастополя заявил, что железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост приостановлено.

В результате взрыва и пожара на Крымском мосту разрушены два пролета переправы, а также повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно", - сказано в сообщении.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено.

Поезда, следующие в оккупированный Крым, перенаправлены в Анапу, пишет РБК.

"Всего 8 октября в сообщении с Крымом задействовано 11 поездов - пять в направлении Крыма, шесть - в направлении из Крыма", - отмечает издание.

Напомним, в МВД Украины заявили, что из-за повреждения Крымского моста логистически у РФ резко усложняется поставка продовольствия, горючего, а также оружия в Крым и Херсонскую область.

В связи с ЧП "власти" Крыма заявили об организации сухопутного коридора через оккупированные территории Украины.