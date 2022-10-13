ВОЙНА В Украине Почему оккупанты бьют Shahed-136 преимущественно по инфраструктурным объектам: Гуменюк назвала причину

2022-10-13 21:30

Российская оккупационная армия применяет дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства преимущественно для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры. Такая тактика захватчиков объясняется особенностью работы этих БПЛА.

Речь идет о том, что основное поражение от попадания Shahed-136 происходит за счет возгорания, а не взрыва. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, при попадании в объект БПЛА Shahed-136 воспламеняется как спичка. Следовательно, основной урон наносит пожар, а не взрыв.

"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, объясняют их тактико-технические характеристики. Они срабатывают как спички. Кстати, Shahed в переводе с арабского – молния. Поэтому это как попадание молнии, которое поджигает определенный объект не взрывом, а пожаром. Поэтому они пытаются так использовать", – отметила Гуменюк.

При этом Гуменюк подчеркнула, что украинские военнослужащие теперь гораздо эффективнее уничтожают дроны иранского производства. Так, до назначенной цели долетело всего треть БПЛА.

"Статистика крайних случаев свидетельствует о том, что усиление нашего противодействия очевидно и эффективно. По состоянию на сейчас зафиксировано 109 случаев сбития и 33 попадания. Это соотношение более эффективно, не 50/50 как было несколько дней назад", – сказал Гуменюк.

Также в ОК "Юг" отметили, что у путинской армии может быть от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе Shahed-136. На сегодняшний день точное количество иранских БПЛА на вооружении армии РФ пока неизвестно.

Напомним, утром 13 октября Россия совершила очередную атаку на Киевщину дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Прилет подтвержден в Макаровской общине.

Ранее сообщалось, что украинские Воздушные силы обезвредили еще 19 дронов-камикадзе российских оккупантов. Также были сбиты пять ударных вертолетов ВС РФ. Такой "урожай" наши защитники собрали всего за сутки 12 октября.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль заказал у Ирана тысячи беспилотников. В связи с этим глава государства в очередной раз отметил важность быстрой поставки Украине новейших систем ПВО и ПРО.