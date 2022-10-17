ВОЙНА В Украине Температура упадет до -20 и ниже: зимой в Украине ожидается

2022-10-17 22:00

 

В пятницу, 21 октября, на востоке страны прогнозируется мокрый снег , но это еще не зима. Настоящая же зима с непривычки покажется холоднее обычного, но она будет тяжелой только из-за перебоев света или отопления, а на самом деле будет обычной, как и всегда в наших широтах.

Об этом пишет "КП в Украине".

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, зима долго и сильно холодить не будет. Лишь иногда будет несколько по-настоящему морозных дней. Серьезных волн похолодания ожидается только две - в конце января и начале февраля.

Температура тогда упадет до –20 и может снизиться даже ниже. Но это будут кратковременные периоды, и заденет такая погода только в западных и северных областях.

По его прогнозам, в других областях будет теплее, на уровне -2...-5.

Такая погода, как сейчас, когда температура местами до +20, по словам Станислава Щедрина, сохранится до конца месяца – до 25 октября. Ноябрь тоже не собирается нас морозить раньше – будет обычная для этого месяца погода.

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Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба 2022-10-17 19:30