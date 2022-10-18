ВОЙНА В Украине Украинцам пояснили, чем запастись на случай отключения света, тепла и газа

2022-10-18 20:00

 

Из-за того, что в этом году осень и зима будут проходить в условиях войны с Россией, украинцев призывают готовиться к нестандартным ситуациям – сделать запас продуктов и вещей на несколько месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина.

Последние ракетные удары, а также атаки дронами-камикадзе подтверждают то, что Россия будет пытаться отключить украинцам свет, тепло и воду. Все чаще удары направляются на объекты критической инфраструктуры. Это значит, что украинцам стоит задуматься о формировании запаса необходимых вещей, продуктов, а также наличных денег, ведь при отключении электроэнергии будут проблемы и в работе банкоматов.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Примечательно, что запасаться всеми торговыми позициями не стоит, однако есть продукты, которые должны быть в каждом доме. Речь идет о тех продуктах, которые можно быстро приготовить, разогреть или же есть без приготовления.

В частности, это могут быть:

  • Консервы – мясные, рыбные, овощные. Они долго хранятся даже при комнатной температуре.
  • Растительное масло. Также долго остается годным к употреблению и не требует специального температурного режима хранения, чего не скажешь о сливочном масле.
  • Макароны и крупы. Запасаться советуют несколькими видами таких продуктов, которые любят в вашей семье. А вот запасаться тем, чего ваши домочадцы не едят – не стоит.
  • Мука. Пригодится в случае перебоев с поставками хлеба. При этом объем запаса в каждой семье нужно определять по тому, насколько часто готовится выпечка.
  • Сахар. Запасаться нужно в объемах в зависимости от потребления в семье.
  • Кофе. Не требует особых условий хранения, поможет согреться и получить необходимую энергию.
  • Мед и сгущенка. Продукты, которые позволят "сдобрить" простую кашу. Также из сгущенки можно приготовить молочный напиток для детей.
  • Сухое молоко. Просто хранится и также позволит разнообразить рацион в нестандартных ситуациях с электричеством или газом.
  • Быстрое питание. Каши, супы, которые готовят, залив кипятком, снеки, крекеры, энергетические батончики, халва, печенье.
  • Орехи, сухофрукты. Отличные источники энергии.
  • Овощи. Можно запасать, если есть место для их хранения. Запасаться стоит продуктами стандартного набора – картофель, морковь, лук, свекла, чеснок и т.д.
  • Вода. Рекомендованный запас – 2 бутля по 5 литров, а также по 2 бутылки объемом 1,5 или 2 литра на каждого члена семьи.
  • Детское, диетическое питание и так далее. Пригодится семьям, где есть маленькие дети или люди, которым нужно особенное питания. Рекомендованный запас – на 2-5 дней.

АПТЕЧКА

Запас лекарств также должен быть в каждом доме, даже если все члены семьи здоровы. В минимальный набор входят:

  • Обезболивающие
  • Противовирусные
  • Жаропонижающие
  • Против аллергии
  • Успокоительные
  • Энтеросорбенты и от проблем с желудком
  • Бинты, пластыри, антисептики, вата, одноразовые медицинские перчатки

При этом препараты нужно выбирать в зависимости от возрастной группы каждого члена семьи. Кроме того, семьи, где есть пожилые люди, должны запастись и препаратами от повышенного давления и сердечными лекарствами.

Также важно иметь запас необходимых препаратов людям, которые имеют хронические заболевания. Важно также иметь градусник и тонометр.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Помимо еды, лекарств и воды в случае отключения электричества, газа и тепла могут пригодиться:

  • Батарейки
  • Свечи
  • Спички и зажигалки
  • Фонарики, ночники, лампы на батарейках
  • Карманное радио
  • Павербанк

 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Запас еды и наполнителя для туалета для домашних питомцев также должен быть. При этом рекомендовано запастить такими товарами на месяц. Кроме того, должны быть и лекарства, переноска, спальное место.

Владельцам домашних животных также советуют позаботиться об утеплении спального места, а также об одежде для любимцев.

ТРЕВОЖНЫЙ РЮКЗАК

Набор всего необходимого, что можно было бы взять с собой, должен быть для каждого члена семьи в отдельном тревожном рюкзаке. При этом его содержимое нужно регулярно проверять, добавлять или обновлять, ведь при необходимости эвакуации времени на сборы может и не быть.

ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ

Пледы, теплое одеяло, теплые спортивные костюмы, носки и тапочки, пижамы и коврики - все это действительно понадобится этой зимой.

Кроме того, важно утеплить жилье, постелить ковры, причем не только на пол, но и на стены, заклеить окна и все щели. На всякий случай важно продумать, как можно будет обогреть жилье или приготовить пищу без газа или электроэнергии.

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