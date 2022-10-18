Украинцам пояснили, чем запастись на случай отключения света, тепла и газа

Из-за того, что в этом году осень и зима будут проходить в условиях войны с Россией, украинцев призывают готовиться к нестандартным ситуациям – сделать запас продуктов и вещей на несколько месяцев.
Об этом пишет РБК-Украина.
Последние ракетные удары, а также атаки дронами-камикадзе подтверждают то, что Россия будет пытаться отключить украинцам свет, тепло и воду. Все чаще удары направляются на объекты критической инфраструктуры. Это значит, что украинцам стоит задуматься о формировании запаса необходимых вещей, продуктов, а также наличных денег, ведь при отключении электроэнергии будут проблемы и в работе банкоматов.
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Примечательно, что запасаться всеми торговыми позициями не стоит, однако есть продукты, которые должны быть в каждом доме. Речь идет о тех продуктах, которые можно быстро приготовить, разогреть или же есть без приготовления.
В частности, это могут быть:
АПТЕЧКА
Запас лекарств также должен быть в каждом доме, даже если все члены семьи здоровы. В минимальный набор входят:
При этом препараты нужно выбирать в зависимости от возрастной группы каждого члена семьи. Кроме того, семьи, где есть пожилые люди, должны запастись и препаратами от повышенного давления и сердечными лекарствами.
Также важно иметь запас необходимых препаратов людям, которые имеют хронические заболевания. Важно также иметь градусник и тонометр.
ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Помимо еды, лекарств и воды в случае отключения электричества, газа и тепла могут пригодиться:
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Запас еды и наполнителя для туалета для домашних питомцев также должен быть. При этом рекомендовано запастить такими товарами на месяц. Кроме того, должны быть и лекарства, переноска, спальное место.
Владельцам домашних животных также советуют позаботиться об утеплении спального места, а также об одежде для любимцев.
ТРЕВОЖНЫЙ РЮКЗАК
Набор всего необходимого, что можно было бы взять с собой, должен быть для каждого члена семьи в отдельном тревожном рюкзаке. При этом его содержимое нужно регулярно проверять, добавлять или обновлять, ведь при необходимости эвакуации времени на сборы может и не быть.
ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ
Пледы, теплое одеяло, теплые спортивные костюмы, носки и тапочки, пижамы и коврики - все это действительно понадобится этой зимой.
Кроме того, важно утеплить жилье, постелить ковры, причем не только на пол, но и на стены, заклеить окна и все щели. На всякий случай важно продумать, как можно будет обогреть жилье или приготовить пищу без газа или электроэнергии.