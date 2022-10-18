ВОЙНА В Украине Украинцам пояснили, чем запастись на случай отключения света, тепла и газа

2022-10-18 20:00

Из-за того, что в этом году осень и зима будут проходить в условиях войны с Россией, украинцев призывают готовиться к нестандартным ситуациям – сделать запас продуктов и вещей на несколько месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина.

Последние ракетные удары, а также атаки дронами-камикадзе подтверждают то, что Россия будет пытаться отключить украинцам свет, тепло и воду. Все чаще удары направляются на объекты критической инфраструктуры. Это значит, что украинцам стоит задуматься о формировании запаса необходимых вещей, продуктов, а также наличных денег, ведь при отключении электроэнергии будут проблемы и в работе банкоматов.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ



Примечательно, что запасаться всеми торговыми позициями не стоит, однако есть продукты, которые должны быть в каждом доме. Речь идет о тех продуктах, которые можно быстро приготовить, разогреть или же есть без приготовления.

В частности, это могут быть:

Консервы – мясные, рыбные, овощные. Они долго хранятся даже при комнатной температуре.

Растительное масло. Также долго остается годным к употреблению и не требует специального температурного режима хранения, чего не скажешь о сливочном масле.

Макароны и крупы. Запасаться советуют несколькими видами таких продуктов, которые любят в вашей семье. А вот запасаться тем, чего ваши домочадцы не едят – не стоит.

Мука. Пригодится в случае перебоев с поставками хлеба. При этом объем запаса в каждой семье нужно определять по тому, насколько часто готовится выпечка.

Сахар. Запасаться нужно в объемах в зависимости от потребления в семье.

Кофе. Не требует особых условий хранения, поможет согреться и получить необходимую энергию.

Мед и сгущенка. Продукты, которые позволят "сдобрить" простую кашу. Также из сгущенки можно приготовить молочный напиток для детей.

Сухое молоко. Просто хранится и также позволит разнообразить рацион в нестандартных ситуациях с электричеством или газом.

Быстрое питание. Каши, супы, которые готовят, залив кипятком, снеки, крекеры, энергетические батончики, халва, печенье.

Орехи, сухофрукты. Отличные источники энергии.

Овощи. Можно запасать, если есть место для их хранения. Запасаться стоит продуктами стандартного набора – картофель, морковь, лук, свекла, чеснок и т.д.

Вода. Рекомендованный запас – 2 бутля по 5 литров, а также по 2 бутылки объемом 1,5 или 2 литра на каждого члена семьи.

Детское, диетическое питание и так далее. Пригодится семьям, где есть маленькие дети или люди, которым нужно особенное питания. Рекомендованный запас – на 2-5 дней.

АПТЕЧКА

Запас лекарств также должен быть в каждом доме, даже если все члены семьи здоровы. В минимальный набор входят:

Обезболивающие

Противовирусные

Жаропонижающие

Против аллергии

Успокоительные

Энтеросорбенты и от проблем с желудком

Бинты, пластыри, антисептики, вата, одноразовые медицинские перчатки

При этом препараты нужно выбирать в зависимости от возрастной группы каждого члена семьи. Кроме того, семьи, где есть пожилые люди, должны запастись и препаратами от повышенного давления и сердечными лекарствами.

Также важно иметь запас необходимых препаратов людям, которые имеют хронические заболевания. Важно также иметь градусник и тонометр.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Помимо еды, лекарств и воды в случае отключения электричества, газа и тепла могут пригодиться:

Батарейки

Свечи

Спички и зажигалки

Фонарики, ночники, лампы на батарейках

Карманное радио

Павербанк

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Запас еды и наполнителя для туалета для домашних питомцев также должен быть. При этом рекомендовано запастить такими товарами на месяц. Кроме того, должны быть и лекарства, переноска, спальное место.

Владельцам домашних животных также советуют позаботиться об утеплении спального места, а также об одежде для любимцев.

ТРЕВОЖНЫЙ РЮКЗАК

Набор всего необходимого, что можно было бы взять с собой, должен быть для каждого члена семьи в отдельном тревожном рюкзаке. При этом его содержимое нужно регулярно проверять, добавлять или обновлять, ведь при необходимости эвакуации времени на сборы может и не быть.

ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ

Пледы, теплое одеяло, теплые спортивные костюмы, носки и тапочки, пижамы и коврики - все это действительно понадобится этой зимой.

Кроме того, важно утеплить жилье, постелить ковры, причем не только на пол, но и на стены, заклеить окна и все щели. На всякий случай важно продумать, как можно будет обогреть жилье или приготовить пищу без газа или электроэнергии.