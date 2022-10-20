ВОЙНА В Украине В Украине ожидается резкое потепление: прогноз погоды до конца месяца

2022-10-20 18:30

 

Несмотря на незначительное похолодание в октябре, в этом месяце еще стоит ожидать теплую погоду - столбики термометров кое-где поднимутся до +19.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Львов

Так, во Львове холодно и солнечно будет 20 октября - термометры покажут +9 градусов и это будет самой низкой температурой до конца месяца. В Другие дни температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов и ожидается переменная облачность. Кроме того, 23, 26, 27 и 29 октября прогнозируются осадки.

Харьков

В Харькове большинство дней будет дождить и ожидается пасмурная погода. При этом, минимальная температура воздуха составит +10 градусов, а максимальная +15.

Киев

В столице ожидается несколько дождевых дней, а именно 20, 23, 25-27, 29 октября. Самая низкая температура будет в четверг - +8 градусов. Далее она будет постепенно повышаться и в среднем составит +14-+17 градусов.

Днепр

В четверг, 20 октября в Днепре ожидаются обильные осадки, однако периодически будет выходить солнце. Дождить также будут 23-25, 27 и 29 октября, а термометры покажут от +11 до +17 градусов.

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